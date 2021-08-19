33:10

من برنامج: المسائية رسالة الرئيس أشرف غني للشعب الأفغاني من الإمارات

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه اضطر لمغادرة كابل للحيلولة دون إراقة الدماء، ونفى ما تردد بأنه أخذ مبالغ كبيرة لدى مغادرته، وكانت الإمارات قد أعلنت أنها استقبلت غني وعائلته “لاعتبارات إنسانية”.

المصدر : الجزيرة مباشر