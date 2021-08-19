كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة (ABC- إيه بي سي) أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها إذا ما تطلّب إجلاء جميع الأمريكيين ذلك.
32:11
من برنامج: المسائية
تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن الوضع في أفغانستان
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، إن أولوية واشنطن تأمين مطار كابل، وشدد على أن الولايات المتحدة لديها التزام معنوي بمساعدة الأفغان الذين عملوا معها.
19/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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