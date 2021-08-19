البث الحي
32:11

من برنامج: المسائية

تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن الوضع في أفغانستان

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، إن أولوية واشنطن تأمين مطار كابل، وشدد على أن الولايات المتحدة لديها التزام معنوي بمساعدة الأفغان الذين عملوا معها.
19/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

كريستال ويلز: الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان كبيرة جدا

11:48
(الجزيرة)

رسالة الرئيس أشرف غني للشعب الأفغاني من الإمارات

33:10
المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد (الجزيرة مباشر)

ذبيح الله مجاهد: الحركة تدافع عن حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية

45:10
(الجزيرة)

منصور الضيفي: غوانتنامو مختبر بشري لمجموعة من المسلمين

25:25
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

كريستال ويلز: الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان كبيرة جدا

11:48
(الجزيرة)

رسالة الرئيس أشرف غني للشعب الأفغاني من الإمارات

33:10
المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد (الجزيرة مباشر)

ذبيح الله مجاهد: الحركة تدافع عن حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية

45:10
(الجزيرة)

منصور الضيفي: غوانتنامو مختبر بشري لمجموعة من المسلمين

25:25
شاهد المزيد

حول هذه القصة

فرنسا: 5 شروط لاعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن على حركة طالبان التقيّد بخمسة شروط لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدّداً على أن ما تدلي به من “تصريحات معتدلة” لا قيمة له إن لم يقرن بالفعل.

19/8/2021
مقالات

قد يكون ذاك الفتى أحد قادة طالبان اليوم.. الله أعلم

في إحدى جلسات التحكيم لنيل جائزة القرآن الكريم. والمتسابقون يتلون آيات الله في إحدى أكبر القاعات بمركز دبي التجاري العالمي. وغبار معارك (كابل وتورا بورا) مازال معلقا في سماء أفغانستان، هناك ضجت المنصة

المزيد من البرامج

حرب أفغانستان.. من الرابح والخاسر في صراع العشرين عاما؟

(الجزيرة)

جدل بشأن مقابلة الناطق باسم حركة طالبان مع قناة “كان” الإسرائيلية

(الجزيرة)

تفاعل المدونين مع إعلان الإمارات استقبال الرئيس الأفغاني

(الجزيرة)

الرئيس الأفغاني أشرف غني يخاطب مواطنيه من الإمارات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
مقالات

صعود طالبان.. يعمّق أزمة الإخوان

مقالات

طالبان.. الخلفيّة الشرعيّة، والفرق مع القاعدة وداعش، وإمكان التطوّر

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

حسن نصر الله: سفينة الوقود الإيرانية الأولى في طريقها إلى لبنان (فيديو)

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله (الجزيرة مباشر)