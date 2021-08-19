تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن الوضع في أفغانستان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إن على حركة طالبان التقيّد بخمسة شروط لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدّداً على أن ما تدلي به من “تصريحات معتدلة” لا قيمة له إن لم يقرن بالفعل.