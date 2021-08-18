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ذبيح الله مجاهد: الحركة تدافع عن حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية

أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد انتهاء الحرب في أفغانستان والعفو عن جميع الخصوم، وأشار إلى أن المرأة ستتمكن من العمل في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202104:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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