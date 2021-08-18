أكدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أن الحرب انتهت في أفغانستان وقد عفت عن جميع خصومها، وذلك في أول مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها بعد سيطرتها على البلاد.
45:10
من برنامج: المسائية
ذبيح الله مجاهد: الحركة تدافع عن حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية
أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد انتهاء الحرب في أفغانستان والعفو عن جميع الخصوم، وأشار إلى أن المرأة ستتمكن من العمل في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202104:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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