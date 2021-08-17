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محمد نعيم: لا نية لاستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بالآخرين

شكك محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان من التخوفات التي تردد احتمالات عودة تنظيم القاعدة إلى أفغانستان وأكد تواصل بلاده مع دول الجوار وعدم النية للإضرار بالآخرين.
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202105:27 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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