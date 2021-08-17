أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء “عفوا عاما” عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل، ونقلت رويترز عن مسؤول أمني غربي أن الرحلات الجوية العسكرية بدأت تقلع من مطار كابل.
30:10
من برنامج: المسائية
محمد نعيم: لا نية لاستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بالآخرين
شكك محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان من التخوفات التي تردد احتمالات عودة تنظيم القاعدة إلى أفغانستان وأكد تواصل بلاده مع دول الجوار وعدم النية للإضرار بالآخرين.
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202105:27 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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