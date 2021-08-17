محمد نعيم: لا نية لاستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بالآخرين

وصلت طالبان الأحد إلى العاصمة الأفغانية كابل في حين غادر الرئيس أشرف غني البلاد تاركًا السلطة عمليًا للحركة في مؤشر إلى انتصارها العسكري الكامل في غضون عشرة أيام فقط.