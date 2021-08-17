دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، عن قرار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مؤكداً تمسكه بهذه السياسة وأن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.
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من برنامج: المسائية
ما أسباب سقوط العاصمة الأفغانية كابل؟
استولت حركة طالبان على كل أفغانستان تقريبا خلال أسبوع واحد، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) طوال نحو 20 عاما على قوات الأمن الأفغانية.
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202105:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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