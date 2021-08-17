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من برنامج: المسائية

ماهي الدروس المستفادة من مشهد سيطرة طالبان على كابل؟

سيطر مقاتلو حركة طالبان، مساء الأحد الماضي، على القصر الرئاسي بعد ساعات من مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد وتجول عدد من قيادات طالبان في القصر الرئاسي.
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202105:25 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

ما أسباب سقوط العاصمة الأفغانية كابل؟

33:08
(الجزيرة)

محمد نعيم: لا نية لاستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بالآخرين

30:10
(الجزيرة)

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حول هذه القصة

بعد سيطرة طالبان على كابل.. ماكرون: يجب مكافحة الإرهاب الإسلامي بكل أشكاله (فيديو)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة متلفزة، اليوم الإثنين “وجوب ألا تصبح أفغانستان مجددا معقلا للإرهاب”، مؤكدا أن تحرك فرنسا “يهدف أولا إلى مواصلة مكافحة الإرهاب الإسلامي بكل أشكاله”.   

16/8/2021
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