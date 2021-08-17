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تطورات الأوضاع في الساحة الأفغانية

شهد محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل إطلاق نار كثيف، وقال المتحدث باسم حركة طالبان نجيب الله مجاهد، إن الوضع في كابل تحت السيطرة وإنه تم اعتقال متورطين في عمليات تخريبية.
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202105:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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