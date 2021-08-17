دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، عن قرار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مؤكداً تمسكه بهذه السياسة وأن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.
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من برنامج: المسائية
تطورات الأوضاع في الساحة الأفغانية
شهد محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل إطلاق نار كثيف، وقال المتحدث باسم حركة طالبان نجيب الله مجاهد، إن الوضع في كابل تحت السيطرة وإنه تم اعتقال متورطين في عمليات تخريبية.
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202105:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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