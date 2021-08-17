دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، عن قرار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مؤكداً تمسكه بهذه السياسة وأن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.
18:10
من برنامج: المسائية
بايدن: الحكومة الأفغانية انهارت بشكل أسرع من المتوقع
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مقرا بايدن بأن الحكومة الأفغانية انهارت بشكل أسرع من المتوقع وفي حال وقع أي هجوم فإن رد واشنطن سيكون سريعا وقويا.
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202105:26 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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