محاولة لمنع النائب أحمد الطيبي من دخول الحرم الإبراهيمي

كشف أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أن عمليات الحفر وتغيير المعالم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي لم تحدث حتى في عهد حكومة بنيامين نتنياهو.