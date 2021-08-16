كشف أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أن عمليات الحفر وتغيير المعالم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي لم تحدث حتى في عهد حكومة بنيامين نتنياهو.
11:25
من برنامج: المسائية
محاولة لمنع النائب أحمد الطيبي من دخول الحرم الإبراهيمي
حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي منع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي، ووقعت مشادة كلامية بين جنود الاحتلال والمرافقين للطيبي.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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