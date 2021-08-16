البث الحي
11:25

من برنامج: المسائية

محاولة لمنع النائب أحمد الطيبي من دخول الحرم الإبراهيمي

حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي منع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي، ووقعت مشادة كلامية بين جنود الاحتلال والمرافقين للطيبي.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

أمريكا تحث قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية

29:39
(الجزيرة)

مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان تدين احتجاز المحامي المصري محمد الباقر

12:47
(الجزيرة)

حاكم مصرف لبنان المركزي: لا تراجع عن قرار رفع الدعم

40:13
(الجزيرة)

الكباشي: مشاركة الجيش السوداني في الحكم “وضع استثنائي”

12:55
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

أمريكا تحث قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية

29:39
(الجزيرة)

مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان تدين احتجاز المحامي المصري محمد الباقر

12:47
(الجزيرة)

حاكم مصرف لبنان المركزي: لا تراجع عن قرار رفع الدعم

40:13
(الجزيرة)

الكباشي: مشاركة الجيش السوداني في الحكم “وضع استثنائي”

12:55
شاهد المزيد

حول هذه القصة

طالبوا بالموت للعرب.. هتافات مسيئة للنبي محمد في مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس المحتلة (فيديو)

اقتحم مستوطنون متطرفون ضمن “مسيرة الأعلام” منطقة باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية المحتلة مرددين هتاف “الموت للعرب” قبل أن يتوجهوا نحو “حائط البراق”.

15/6/2021

وسط إجراءات مشددة.. انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة (فيديو)

انطلقت مسيرة الأعلام الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة المئات من المستوطنين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا الأناشيد والهتافات المعادية للعرب في شوارع القدس.

15/6/2021
المزيد من البرامج

أمريكا تحث قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية

(الجزيرة)

مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان تدين احتجاز المحامي المصري محمد الباقر

(الجزيرة)

حاكم مصرف لبنان المركزي: لا تراجع عن قرار رفع الدعم

(الجزيرة)

الكباشي: مشاركة الجيش السوداني في الحكم “وضع استثنائي”

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تعرف على أبرز ردود الفعل الدولية بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

مقاتلون من حركة طالبان (رويترز)
مقالات

حقيقة طالبان من البداية حتى الآن

فوضى في مطار كابل وجنود أمريكيون يطلقون النار ومقتل 5 على الأقل (فيديو)

مئات الأفغان يتدافعون على سلم الطائرة في مطار كابل (منصات التواصل)

طالبان تؤكد وقوفها على تخوم كابل وتنسيق حكومي مع “شركاء دوليين” لحماية العاصمة

تصاعدت التوترات مع تقدم حركة طالبان في أفغانستان (غيتي)