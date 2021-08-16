ليبيا.. مئات السوريين محتجزين في ظروف غير إنسانية

عشرة أعوام مرت على اندلاع الأزمة السورية التي خلفت مأساة إنسانية كبيرة تمثلت في لجوء أكثر من 5.6 مليون شخص منذ عام 2011 إلى دول الجوار في لبنان والأردن والعراق، إضافة إلى بلدان أخرى حول العالم.