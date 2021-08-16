النجاحات التي استطاع حزب الشعب الجمهوري تحديدا تحقيقها في آخر انتخابات بلدية شهدتها تركيا، واستحواذه على أهم المدن وأكثرها كثافة سكانية، كإسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأنطاليا، أغرته وفتحت شهيته
06:40
من برنامج: المسائية
ليبيا.. مئات السوريين محتجزين في ظروف غير إنسانية
استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما وصفها بالممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها السلطات الليبية بحق مئات من المهاجرين السوريين المحتجزين في سجونها، داعيا إلى تدخل فوري لإنهاء هذه التجاوزات.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد