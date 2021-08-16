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من برنامج: المسائية

ليبيا.. مئات السوريين محتجزين في ظروف غير إنسانية

استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما وصفها بالممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها السلطات الليبية بحق مئات من المهاجرين السوريين المحتجزين في سجونها، داعيا إلى تدخل فوري لإنهاء هذه التجاوزات.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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