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حركة النهضة تشكل لجنة لإدارة الأزمة التونسية

أعلنت حركة النهضة التونسية تشكيل لجنة لإدارة الأزمة وتجنب البلاد الأسوأ وتعيد الوضع المؤسسي إلى طبيعته، وجدد قيس سعيد قوله إن ما تم اتخاذه من إجراءات جاء في إطار الدستور.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202110:04 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حركة النهضة: قرارات قيس سعيد الاستثنائية تمثل انقلابا يفاقم مشكلات التونسيين

أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية بيانا قال فيه إن الإجراءات الاستثنائية الفردية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/ تموز الجاري مثلت انقلابا على الشرعية الدستورية وورطت مؤسسات الدولة.

31/7/2021
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