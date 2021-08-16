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من برنامج: المسائية

تنسيقية مكافحة قانون “قيم الجمهورية”: يستهدف المسلمين

وصفت تنسيقية مكافحة قانون التمييز في فرنسا، قانون مبادئ تعزيز واحترام قيم الجمهورية بأنه استهداف واضح للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا، وهو القانون المعروف باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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أمريكا تحث قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية

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إقالة إمام مسجد بفرنسا لتلاوته آيات “منافية لقيم الجمهورية” أثناء خطبة عيد الأضحى (فيديو)

أقالت وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديث خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية”، وذلك بعد فصل إمام آخر قرب باريس الأسبوع الماضي.

24/7/2021
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