منعت السلطات الفرنسية إمام مسجد النور مهدي بوزيد من تقديم الخطب داخل المسجد، ويأتي ذلك بعد أن اقال وزير الداخلية الفرنسي إمام مسجد سان شاموند الكبير مادي أحمد بذريعة تلاوته آيات منافية لقيم الجمهورية.
13:40
من برنامج: المسائية
تنسيقية مكافحة قانون “قيم الجمهورية”: يستهدف المسلمين
وصفت تنسيقية مكافحة قانون التمييز في فرنسا، قانون مبادئ تعزيز واحترام قيم الجمهورية بأنه استهداف واضح للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا، وهو القانون المعروف باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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