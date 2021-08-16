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تغطية خاصة.. طالبان تدخل العاصمة كابل وتسيطر على القصر الرئاسي

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن عناصر حركته سيطرت على العاصمة الأفغانية كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:23 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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12:47
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المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان: هذا يوم عظيم في تاريخ بلادنا ومنفتحون على الحوار مع الجميع (فيديو)

أكد محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في حديث للجزيرة مباشر أن الحرب انتهت في أفغانستان، مهنئًا الشعب الأفغاني على صموده وصبره 20 عامًا، مثلت مدة الغزو الأمريكي للبلاد.

15/8/2021

ترمب يدعو بايدن إلى الاستقالة بسبب انتصار طالبان

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمس الأحد خليفته جو بايدن إلى الاستقالة على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان وبسبب ما اعتبر أنه سوء إدارة من جانب بايدن لملفات أخرى مثل جائحة كورونا.

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