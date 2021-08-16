وصلت طالبان الأحد إلى العاصمة الأفغانية كابل في حين غادر الرئيس أشرف غني البلاد تاركًا السلطة عمليًا للحركة في مؤشر إلى انتصارها العسكري الكامل في غضون عشرة أيام فقط.
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من برنامج: المسائية
تغطية خاصة.. طالبان تدخل العاصمة كابل وتسيطر على القصر الرئاسي
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن عناصر حركته سيطرت على العاصمة الأفغانية كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة.
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:23 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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