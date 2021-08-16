هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة قيد الإنشاء بحي ضاحية السلام شرق القدس الشرقية المحتلة، كما أجبرت فلسطينيا على هدم منزله في بلدة الطور بالمدينة نفسها، ودمرت خط مياه جنوبي الضفة الغربية.
13:05
من برنامج: المسائية
الاحتلال يجبر عائلة فلسطيني على هدم بيته في القدس
اضطرت عائلة المقدسي عبد الله خضر إلى هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمال القدس خشية استيلاء المستوطنين عليه. وكانت محكمة إسرائيلية قد أنذرت بإخلاء المنزل في حي الأشقرية بدعوى إقامته على ملكية إسرائيلية.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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