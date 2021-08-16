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من برنامج: المسائية

الاحتلال يجبر عائلة فلسطيني على هدم بيته في القدس

اضطرت عائلة المقدسي عبد الله خضر إلى هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمال القدس خشية استيلاء المستوطنين عليه. وكانت محكمة إسرائيلية قد أنذرت بإخلاء المنزل في حي الأشقرية بدعوى إقامته على ملكية إسرائيلية.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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الاحتلال يهدم مدرسة ويجبر فلسطينيا على هدم منزله بالقدس ويدمر خط مياه بالضفة (فيديو)

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة قيد الإنشاء بحي ضاحية السلام شرق القدس الشرقية المحتلة، كما أجبرت فلسطينيا على هدم منزله في بلدة الطور بالمدينة نفسها، ودمرت خط مياه جنوبي الضفة الغربية.

6/7/2021

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 191 ويغلق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين (فيديو)

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية العراقيب داخل الخط الأخضر للمرة الـ 191، كما أغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل، بينما نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية بالمسجد الأقصى.

5/8/2021

الاحتلال يهدم 8 محلات تجارية في القدس ويفكك ويستولي على 20 منشأة بالضفة (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 8 محلات في بلدة قرب القدس المحتلة، كما شرعت بعمليات هدم وتفكيك واستيلاء طالت 19 منشأة بالأغوار الشمالية، بالإضافة إلى هدم غرفة زراعية بشمال نابلس بالضفة.

4/8/2021
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