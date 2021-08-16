قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد استقبل اليوم الجمعة وفدا رسميا أمريكيا برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن.
29:39
من برنامج: المسائية
أمريكا تحث قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية
حث وفد أمريكي الرئيس التونسي قيس سعيًد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية في البلاد بعد نحو ثلاثة أسابيع على تعليقه عمل البرلمان في خطوة أثارت موجة من الاتهامات له بتنفيذ انقلاب.
16/8/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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