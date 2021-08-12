قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس، أن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب.
15:50
من برنامج: المسائية
مصر.. إضراب ومحاولات انتحار من نزلاء في سجن العقرب
أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن عددا كبيرا من نزلاء سجن العقرب شديد الحراسة بدأوا إضراباً عن الطعام، وسُجِّل عدد من محاولات الانتحار بين السجناء بسبب التضييق المتواصل وظروف الحبس المأساوية.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202112:56 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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