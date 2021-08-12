البث الحي
15:50

من برنامج: المسائية

مصر.. إضراب ومحاولات انتحار من نزلاء في سجن العقرب

أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن عددا كبيرا من نزلاء سجن العقرب شديد الحراسة بدأوا إضراباً عن الطعام، وسُجِّل عدد من محاولات الانتحار بين السجناء بسبب التضييق المتواصل وظروف الحبس المأساوية.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202112:56 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى الجنائية الدولية

28:00
(الجزيرة)

دعوات لتمكين مكتب الجزيرة في تونس من العمل

19:15
(الجزيرة)

اقتحامات جديدة للأقصى من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال

17:35
(الجزيرة)

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يلتقي خليفة حفتر في القاهرة

18:50
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى الجنائية الدولية

28:00
(الجزيرة)

دعوات لتمكين مكتب الجزيرة في تونس من العمل

19:15
(الجزيرة)

اقتحامات جديدة للأقصى من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال

17:35
(الجزيرة)

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يلتقي خليفة حفتر في القاهرة

18:50
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المزيد من البرامج

ميسي يواصل تصدر منصات التواصل الاجتماعي

(الجزيرة)

جدل على مواقع التواصل بعد الإعلان عن تسليم البشير للجنائية الدولية

(الجزيرة)

راشد الغنوشي يحذر من انهيار الديمقراطية في تونس

(الجزيرة)

مصر.. تحذيرات حقوقية عن أوضاع نزلاء سجن العقرب

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لا أستطيع التنفس.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي نيجيري في إندونيسيا

اعتداء مسؤولين هجرة اندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري (منصات التواصل)

الجزائر تنتفض بعد قتل شاب ظلما بتهمة إشعال الحرائق (فيديو)

الشاب الضحية فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل (مواقع التواصل)

مليون مشاهدة لرجل مخمور حاول الوصول إلى طائرته عبر أكثر الطرق غرابة (فيديو)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)