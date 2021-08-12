البث الحي
18:50

من برنامج: المسائية

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يلتقي خليفة حفتر في القاهرة

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن سفير واشنطن ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند التقى في القاهرة باللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ومسؤولين مصريين وذلك في ظل تصاعد التوترات مؤخرا في ليبيا.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202112:54 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى الجنائية الدولية

28:00
(الجزيرة)

دعوات لتمكين مكتب الجزيرة في تونس من العمل

19:15
(الجزيرة)

اقتحامات جديدة للأقصى من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال

17:35
(الجزيرة)

مصر.. إضراب ومحاولات انتحار من نزلاء في سجن العقرب

15:50
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى الجنائية الدولية

28:00
(الجزيرة)

دعوات لتمكين مكتب الجزيرة في تونس من العمل

19:15
(الجزيرة)

اقتحامات جديدة للأقصى من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال

17:35
(الجزيرة)

مصر.. إضراب ومحاولات انتحار من نزلاء في سجن العقرب

15:50
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المبعوث الأمريكي لليبيا يلتقي حفتر في القاهرة

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن سفير واشنطن ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة للقاء اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ومسؤولين مصريين، وذلك في ظل تصاعد التوترات في ليبيا.

11/8/2021

من برنامج: بعد منتصف الليل

ليبيا.. التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية لإخراج المرتزقة

لا يملك المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية سوى 9 أشهر لمواجهة مشاكل وتحديات صعبة وبعضها مستعجلة لا تقبل التأجيل، إجراء الانتخابات المهمة الرئيسية للسلطة التنفيذية الجديدة.

المزيد من البرامج

ميسي يواصل تصدر منصات التواصل الاجتماعي

(الجزيرة)

جدل على مواقع التواصل بعد الإعلان عن تسليم البشير للجنائية الدولية

(الجزيرة)

راشد الغنوشي يحذر من انهيار الديمقراطية في تونس

(الجزيرة)

مصر.. تحذيرات حقوقية عن أوضاع نزلاء سجن العقرب

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لا أستطيع التنفس.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي نيجيري في إندونيسيا

اعتداء مسؤولين هجرة اندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري (منصات التواصل)

الجزائر تنتفض بعد قتل شاب ظلما بتهمة إشعال الحرائق (فيديو)

الشاب الضحية فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل (مواقع التواصل)

مليون مشاهدة لرجل مخمور حاول الوصول إلى طائرته عبر أكثر الطرق غرابة (فيديو)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)