قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن سفير واشنطن ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة للقاء اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ومسؤولين مصريين، وذلك في ظل تصاعد التوترات في ليبيا.
18:50
من برنامج: المسائية
المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يلتقي خليفة حفتر في القاهرة
قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن سفير واشنطن ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند التقى في القاهرة باللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ومسؤولين مصريين وذلك في ظل تصاعد التوترات مؤخرا في ليبيا.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202112:54 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد