المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يلتقي خليفة حفتر في القاهرة

أكد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أن ميلشياته لن تخضع للسلطة الحالية ما لم تكن منتخبة من الشعب مباشرة، مضيفًا أن ميلشياته “ستظل صامدة مهما بلغت حنكة الكائدين في الخداع باسم المدنية”.