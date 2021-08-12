دعت نقابة الصحفيين التونسيين، رئيس البلاد قيس سعيد إلى إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس العاصمة، المغلق منذ 26 يوليو/ تموز الماضي.
19:15
من برنامج: المسائية
دعوات لتمكين مكتب الجزيرة في تونس من العمل
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الجمهورية إلى تمكين العاملين بمكتب الجزيرة في تونس من العودة حالا إلى مكتبهم بعد إخراجهم منه في 26 يوليو/تموز الماضي ومنعهم من العودة إليه.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202112:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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