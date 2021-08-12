قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الأربعاء.
28:00
من برنامج: المسائية
السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى الجنائية الدولية
قرر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأشاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتزام السودان بتحقيق العدالة
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202112:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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