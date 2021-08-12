السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى الجنائية الدولية

كشف رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء السوداني بإجازة قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد يمهد لتسليم المطلوبين للمحكمة.