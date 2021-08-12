البث الحي
28:00

من برنامج: المسائية

السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين في ملف دارفور إلى الجنائية الدولية

قرر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأشاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتزام السودان بتحقيق العدالة
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202112:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

دعوات لتمكين مكتب الجزيرة في تونس من العمل

19:15
(الجزيرة)

اقتحامات جديدة للأقصى من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال

17:35
(الجزيرة)

مصر.. إضراب ومحاولات انتحار من نزلاء في سجن العقرب

15:50
(الجزيرة)

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يلتقي خليفة حفتر في القاهرة

18:50
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

دعوات لتمكين مكتب الجزيرة في تونس من العمل

19:15
(الجزيرة)

اقتحامات جديدة للأقصى من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال

17:35
(الجزيرة)

مصر.. إضراب ومحاولات انتحار من نزلاء في سجن العقرب

15:50
(الجزيرة)

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يلتقي خليفة حفتر في القاهرة

18:50
شاهد المزيد

حول هذه القصة

هل يمهد انضمام السودان لميثاق روما إلى تسليم المطلوبين وإنصاف ضحايا دارفور؟ (فيديو)

كشف رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء السوداني بإجازة قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد يمهد لتسليم المطلوبين للمحكمة.

5/8/2021
المزيد من البرامج

ميسي يواصل تصدر منصات التواصل الاجتماعي

(الجزيرة)

جدل على مواقع التواصل بعد الإعلان عن تسليم البشير للجنائية الدولية

(الجزيرة)

راشد الغنوشي يحذر من انهيار الديمقراطية في تونس

(الجزيرة)

مصر.. تحذيرات حقوقية عن أوضاع نزلاء سجن العقرب

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لا أستطيع التنفس.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي نيجيري في إندونيسيا

اعتداء مسؤولين هجرة اندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري (منصات التواصل)

الجزائر تنتفض بعد قتل شاب ظلما بتهمة إشعال الحرائق (فيديو)

الشاب الضحية فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل (مواقع التواصل)

مليون مشاهدة لرجل مخمور حاول الوصول إلى طائرته عبر أكثر الطرق غرابة (فيديو)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)