أُصيب عشرات الفلسطينيين، من بينهم 6 بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية، عدة أحياء وقرى بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء.
17:35
من برنامج: المسائية
اقتحامات جديدة للأقصى من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال
دخل عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى قسريا تحت حراسة شرطة الاحتلال، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن من المشاركين الحاخام يهودا غليك العضو السابق بالكنيست الإسرائيلي.
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202112:56 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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