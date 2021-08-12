اقتحامات جديدة للأقصى من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال

أطلقت جماعات استيطانية دعوات إلى مسيرات حول المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة اقتحام المسجد، وكان العشرات من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال قد نفذوا اقتحامات للمسجد الأقصى في يوم وقفة عرفة.