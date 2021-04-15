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من برنامج: المسائية

التكية الإبراهيمية.. طعام مجاني على مدار العام

“لا يبيت في مدينة الخليل جائع”، التكية الإبراهيمية نسبة إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام، تقدم الطعام المجاني لكل زائر ومقيم على مدار العام، وتعتبر أحد معالم الخليل وتقع بالقرب من المسجد الإبراهيمي.
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202112:10 PM (مكة المكرمة)
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المصدر : الجزيرة مباشر
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