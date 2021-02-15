البث الحي
21:40

من برنامج: المسائية

وزير الخارجية المصري: كل ما يبثه الإعلام في قطر محل مراجعة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تلتزم بأي وثيقة توقع عليها وتحترم التزاماتها وتفي بها، مشيرا إلى أن مصر أعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران.
14/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

تقرير حقوقي: السلطات المصرية دأبت على التنكيل بأسر المعارضين بالخارج

42:05
(الجزيرة)

ما هي السيناريوهات المصرية المتوقعة للتعامل مع سد النهضة؟

19:10
(الجزيرة)

حماس: لن نرشح قيادات لرئاسة الحكومة والخارجية في حال الفوز بالانتخابات

12:30
(الجزيرة)

استمرار الأزمة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان في تونس

19:00
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

تقرير حقوقي: السلطات المصرية دأبت على التنكيل بأسر المعارضين بالخارج

42:05
(الجزيرة)

ما هي السيناريوهات المصرية المتوقعة للتعامل مع سد النهضة؟

19:10
(الجزيرة)

حماس: لن نرشح قيادات لرئاسة الحكومة والخارجية في حال الفوز بالانتخابات

12:30
(الجزيرة)

استمرار الأزمة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان في تونس

19:00
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تقرير حقوقي: السلطات المصرية دأبت على التنكيل بأسر المعارضين بالخارج

(الجزيرة)

ما هي السيناريوهات المصرية المتوقعة للتعامل مع سد النهضة؟

(الجزيرة)

حماس: لن نرشح قيادات لرئاسة الحكومة والخارجية في حال الفوز بالانتخابات

(الجزيرة)

استمرار الأزمة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان في تونس

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

النظام المصري وأسر المعارضين.. عبد الله الشريف يكشف ما فعلته السلطات بشقيقيه (فيديو)

الفنان المصري عبد الله الشريف

“الانهيار أو الحرب الأهلية”.. يزيد صايغ يكشف مستقبل النظام العسكري في مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي - أرشيفية)

“نفثت دخانا وابتلعت ثعبانا”.. سمكة تشعل الجدل على منصات التواصل (فيديو)

سمكة تلتهم ثعبانا أكبر من حجمها (مواقع التواصل)

عقب خسارة ليفربول بثلاثية من ليستر سيتي.. دموع كلوب تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المدرب الألماني يورغن كلوب (غيتي - أرشيفية)