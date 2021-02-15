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21:40
من برنامج:
المسائية
وزير الخارجية المصري: كل ما يبثه الإعلام في قطر محل مراجعة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تلتزم بأي وثيقة توقع عليها وتحترم التزاماتها وتفي بها، مشيرا إلى أن مصر أعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران.
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14/2/2021
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