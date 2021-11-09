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من برنامج: المسائية

مصر.. احتدام الجدل بشأن تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى

يتواصل الجدل الذي آثاره الإعلامي إبراهيم عيسى عن قراءة القرآن في مقار العمل، ودخل الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس المصري على خط الخلاف بعد أن أدخل جماعة الإخوان من دون مبرر في النقاش.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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عبد الله حمدوك يلتقي قوى سياسية ويطالبهم بموقف موحد

مدة الفيديو 48 minutes 40 seconds

ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

مدة الفيديو 31 minutes 33 seconds

استنفار أمني بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

مدة الفيديو 12 minutes 35 seconds

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضرابات وعصيان مدني

مدة الفيديو 47 minutes 15 seconds
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مقالات

ما حكم قراءة القرآن الكريم في الصّيدليّة؟!

لا بدّ من التّأكيد أنّ معركة قراءة القرآن في الصّيدليّة ليست حالةً خاصّة بمصر ولا واقعةً محدودة في زمانها ومكانها، بل هي نموذجٌ متمدّد لسلوك أبواق الاستبداد في البقاع المختلفة مع القضايا المجتمعيّة

مقال رأي بقلممحمد خير موسى
Published On 8/11/2021

بعد استهجان إبراهيم عيسى قراءة القرآن.. الشيخ محمد الصغير للجزيرة مباشر: طالب شهرة ولو باللعنات (فيديو)

علّق الشيخ محمد الصغير -وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف سابقا- على الجدل الدائر بشأن وسم (إبراهيم عيسى)، قائلًا إنه الأمر يتخذ مجموعة أبعاد.

Published On 7/11/2021
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