لا بدّ من التّأكيد أنّ معركة قراءة القرآن في الصّيدليّة ليست حالةً خاصّة بمصر ولا واقعةً محدودة في زمانها ومكانها، بل هي نموذجٌ متمدّد لسلوك أبواق الاستبداد في البقاع المختلفة مع القضايا المجتمعيّة
11:55
مصر.. احتدام الجدل بشأن تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى
يتواصل الجدل الذي آثاره الإعلامي إبراهيم عيسى عن قراءة القرآن في مقار العمل، ودخل الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس المصري على خط الخلاف بعد أن أدخل جماعة الإخوان من دون مبرر في النقاش.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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