يتواصل الجدل حول مبادرة قدمها عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي تحت عنوان مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي كمحاولة لحسم الجدل القائم بشأن انجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات الليبية.
31:33
ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن باب الترشح للرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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