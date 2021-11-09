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من برنامج: المسائية

ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن باب الترشح للرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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يتواصل الجدل حول مبادرة قدمها عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي تحت عنوان مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي كمحاولة لحسم الجدل القائم بشأن انجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات الليبية.

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ليبيا.. التخطيط لفتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات

قال عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وإن المفوضية تعد مجلس النواب مخولا بإصدار القوانين.

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