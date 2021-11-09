أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن باب الترشح للرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.
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ليبيا.. بدء قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية
بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تليها انتخابات تشريعية في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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