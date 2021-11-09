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من برنامج: المسائية

ليبيا.. بدء قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية

بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تليها انتخابات تشريعية في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن باب الترشح للرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.

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ليبيا.. جدل حول مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي

يتواصل الجدل حول مبادرة قدمها عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي تحت عنوان مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي كمحاولة لحسم الجدل القائم بشأن انجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات الليبية.

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