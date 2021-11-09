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من برنامج: المسائية ليبيا.. بدء قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية

بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تليها انتخابات تشريعية في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر