استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بينما اعتبره الجيش محاولة اغتيال لكنه قال إن الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى.
12:35
استنفار أمني بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
توالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية المنددة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأعتبر المجلس الوزاري للأمن العراقي المحاولة استهدافا خطيرا للدولة العراقية.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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