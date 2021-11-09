استنفار أمني بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بينما اعتبره الجيش محاولة اغتيال لكنه قال إن الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى.