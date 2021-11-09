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من برنامج: المسائية

استنفار أمني بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

توالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية المنددة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأعتبر المجلس الوزاري للأمن العراقي المحاولة استهدافا خطيرا للدولة العراقية.
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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عبد الله حمدوك يلتقي قوى سياسية ويطالبهم بموقف موحد

مدة الفيديو 48 minutes 40 seconds

ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

مدة الفيديو 31 minutes 33 seconds

مصر.. احتدام الجدل بشأن تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى

مدة الفيديو 11 minutes 55 seconds

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مدة الفيديو 47 minutes 15 seconds
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حول هذه القصة

العراق.. عشرات الجرحى خلال مصادمات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات وقوات الأمن (فيديو)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر من الشرطة العراقية وعاملين صحيين قولهم إن نحو 30 شخصا أصيبوا في اشتباكات في بغداد بين قوات الأمن العراقية ومؤيدي أحزاب تعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية.

Published On 5/11/2021
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