نفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قيامه بانقلاب، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية، وقال إن القيادة تجري مباحثات لتكوين حكومة كفاءات مدنية.
58:48
أسبوعان على قرارات البرهان.. السودان إلى أين؟
قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لن يتراجع عن قرار حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وإن ما قام به ليس انقلابا، مشددا على أن لن يكون جزءا في أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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