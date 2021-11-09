تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
58:48
من برنامج: المسائية

أسبوعان على قرارات البرهان.. السودان إلى أين؟

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لن يتراجع عن قرار حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وإن ما قام به ليس انقلابا، مشددا على أن لن يكون جزءا في أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية
9/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

خليل الحية: حماس تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة

مدة الفيديو 50 minutes 05 seconds

افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي بواشنطن

مدة الفيديو 19 minutes 15 seconds

ليبيا.. بدء قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية

مدة الفيديو 03 minutes 47 seconds

عبد الله حمدوك يلتقي قوى سياسية ويطالبهم بموقف موحد

مدة الفيديو 48 minutes 40 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

خليل الحية: حماس تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة

مدة الفيديو 50 minutes 05 seconds

افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي بواشنطن

مدة الفيديو 19 minutes 15 seconds

ليبيا.. بدء قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية

مدة الفيديو 03 minutes 47 seconds

عبد الله حمدوك يلتقي قوى سياسية ويطالبهم بموقف موحد

مدة الفيديو 48 minutes 40 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: ديوان السودان

قائد الجيش السوداني ينفي قيامه بانقلاب

نفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قيامه بانقلاب، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية، وقال إن القيادة تجري مباحثات لتكوين حكومة كفاءات مدنية.

من برنامج: هاشتاج

قرقاش: البعض يحرفون نوايا الإمارات بشأن تونس والسودان

تفاعل المدونون بشكل واسع مع تغريدات المستشار الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش، التي تحدث فيها عن حقيقة دور الإمارات في التطورات السياسية الأخيرة في كل من السودان وتونس.

من برنامج: المسائية

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضرابات وعصيان مدني

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إضرابات وعصيان مدني وإغلاق للشوارع، وقال تجمع المهنيين إن ما وصفه بالانقلاب العسكري متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته بتنظيم الصفوف وتكاتف الجهود.

المزيد من البرامج
الأكثر قراءة