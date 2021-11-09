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من برنامج: المسائية أسبوعان على قرارات البرهان.. السودان إلى أين؟

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لن يتراجع عن قرار حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وإن ما قام به ليس انقلابا، مشددا على أن لن يكون جزءا في أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية

المصدر : الجزيرة مباشر