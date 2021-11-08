Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
47:15
من برنامج: المسائية

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضرابات وعصيان مدني

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إضرابات وعصيان مدني وإغلاق للشوارع، وقال تجمع المهنيين إن ما وصفه بالانقلاب العسكري متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته بتنظيم الصفوف وتكاتف الجهود.
8/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

الأسرى المضربون عن الطعام يعيشون أوضاعا صحية صعبة

مدة الفيديو 30 minutes 17 seconds

الاتحاد الأوربي يدعو للتحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس

مدة الفيديو 11 minutes 34 seconds

أديس أبابا تحشد قواتها لمعركة حاسمة ضد تيغراي

مدة الفيديو 23 minutes 08 seconds

السودان.. قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة

مدة الفيديو 57 minutes 59 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

الأسرى المضربون عن الطعام يعيشون أوضاعا صحية صعبة

مدة الفيديو 30 minutes 17 seconds

الاتحاد الأوربي يدعو للتحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس

مدة الفيديو 11 minutes 34 seconds

أديس أبابا تحشد قواتها لمعركة حاسمة ضد تيغراي

مدة الفيديو 23 minutes 08 seconds

السودان.. قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة

مدة الفيديو 57 minutes 59 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

السودان.. محتجون ضد “الانقلاب” يغلقون الشوارع والشرطة تفرق وقفة في الخرطوم (فيديو)

أغلق متظاهرون سودانيون مناهضون لـ “الانقلاب العسكري” ليل السبت الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجا على انفراد العسكريين بالحكم.

Published On 7/11/2021
مقالات

القابلية السودانية للتدخلات الأجنبية!

نحن هكذا يا سادة، عندما لا نجد ما نفعله نفتعل أزمة لنمكن الوسطاء من التدخل في شأننا، كما يفعلون هذه الأيام، ويبدو كقابلية غريبة للتدخل الخارجي، والسماح له بدس أنفه في الشأن الداخلي المحض

المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: أطلقنا إعلانا سياسيا جديدا والجيش خارج المعادلة (فيديو)

 قال مهند مصطفى النور المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين “إن  تجمع المهنيين السودانيين قدم اعلانا سياسيا جديدا لاستكمال الانتقال الديمقراطي المدني الذي انطلق في العام 2019”

Published On 6/11/2021

السودان.. تجمع المهنيين يقترح إلغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل سلطة انتقالية مدنية لـ4 سنوات

أعلن تجمع المهنيين السودانيين مقترح إعلان سياسي يتضمن تشكيل سلطة انتقالية مدنية لـ4 سنوات وإلغاء الوثيقة الدستورية واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وتشكيل مجلس سيادة مدني وتكوين برلمان خلال شهرين.

Published On 6/11/2021
المزيد من البرامج

الأسرى المضربون عن الطعام يعيشون أوضاعا صحية صعبة

الاتحاد الأوربي يدعو للتحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس

أديس أبابا تحشد قواتها لمعركة حاسمة ضد تيغراي

اسم ما خفي أعظم يتصدر المنصات الفلسطينية والعربية

الأكثر قراءة

بعد استهجان إبراهيم عيسى قراءة القرآن.. الشيخ محمد الصغير للجزيرة مباشر: طالب شهرة ولو باللعنات (فيديو)

شيخ الأزهر مهاجما “الإبراهيمية”: فرق كبير بين احترام عقيدة الآخر والإيمان بها (فيديو)

السودان يتصدر القائمة.. التغير المناخي في طريقه لتدمير اقتصادات عشرات الدول

قبيل الانتخابات الليبية.. نجل حفتر زار إسرائيل “سرا” ناقلا رسالة من والده.. إليك التفاصيل