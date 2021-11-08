تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضرابات وعصيان مدني

نحن هكذا يا سادة، عندما لا نجد ما نفعله نفتعل أزمة لنمكن الوسطاء من التدخل في شأننا، كما يفعلون هذه الأيام، ويبدو كقابلية غريبة للتدخل الخارجي، والسماح له بدس أنفه في الشأن الداخلي المحض