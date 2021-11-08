أغلق متظاهرون سودانيون مناهضون لـ “الانقلاب العسكري” ليل السبت الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجا على انفراد العسكريين بالحكم.
47:15
تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضرابات وعصيان مدني
دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إضرابات وعصيان مدني وإغلاق للشوارع، وقال تجمع المهنيين إن ما وصفه بالانقلاب العسكري متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته بتنظيم الصفوف وتكاتف الجهود.
8/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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