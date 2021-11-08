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من برنامج: المسائية

الاتحاد الأوربي يدعو للتحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس

أعرب الاتحاد الأوربي عن صدمته من مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل القوات الإسرائيلية، وطالب بفتح تحقيق في وفاة دعدس وإعلان النتائج في أقرب وقت.
8/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

استشهاد الطفل محمد دعدس برصاص الاحتلال شرق نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل الفلسطيني محمد دعدس (13 عاما) متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرقي مدينة نابلس.

21 عاما على استشهاد محمد الدرة.. الاحتلال قتل 2194 طفلا منذ الانتفاضة الثانية

رغم مرور 21 عامًا على مشهد احتماء الطفل الشهيد محمد الدرة خلف والده من رصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه لا يزال حاضرًا في عقول وأذهان الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم كرمز للانتفاضة الثانية.

Published On 30/9/2021
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