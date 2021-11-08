أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل الفلسطيني محمد دعدس (13 عاما) متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرقي مدينة نابلس.
11:34
الاتحاد الأوربي يدعو للتحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس
أعرب الاتحاد الأوربي عن صدمته من مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل القوات الإسرائيلية، وطالب بفتح تحقيق في وفاة دعدس وإعلان النتائج في أقرب وقت.
8/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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