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من برنامج: المسائية

وول ستريت: الانقلابات العسكرية في أفريقيا في أوجها

تناولت صحيفة وول ستريت الأمريكية الأزمة في السودان وكتبت: “الانقلابات العسكرية في أفريقيا في أوجها منذ نهاية الاستعمار”، وأرجع محللون السبب إلى رغبة القوى الدولية في التعامل مع الأنظمة الديكتاتورية.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:27 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 57 minutes 59 seconds

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مدة الفيديو 20 minutes 03 seconds

استشهاد الطفل محمد دعدس برصاص الاحتلال شرق نابلس

مدة الفيديو 16 minutes 38 seconds

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مدة الفيديو 17 minutes 29 seconds
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قالت مريم الصادق المهدي وزير الخارجية في حكومة عبد الله حمدوك المعزولة إن السودان في هذه اللحظة المفصلية من تاريخه “يحتاج لدستور انتقالي وليس لمجرد وثيقة، والإمر يحتاج لإرادة سياسية سودانية.

Published On 5/11/2021
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