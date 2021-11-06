قال السفير ديفيد شين أستاذ الشؤون الأفريقية بجامعة جورج واشنطن، إن الولايات المتحدة بذلت جهودا لتشجيع العسكريين في السودان إلى العودة الوضع الانتقالي والعملية الانتقالية.
11:57
وول ستريت: الانقلابات العسكرية في أفريقيا في أوجها
تناولت صحيفة وول ستريت الأمريكية الأزمة في السودان وكتبت: “الانقلابات العسكرية في أفريقيا في أوجها منذ نهاية الاستعمار”، وأرجع محللون السبب إلى رغبة القوى الدولية في التعامل مع الأنظمة الديكتاتورية.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:27 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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