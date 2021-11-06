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من برنامج: المسائية قمر الإسلام.. طبيب أنشأ مستشفى مجاني لعلاج مرضى الكلى

لاقت قصة الطبيب البنغالي قمر الإسلام، استحسانًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف تقرير عن إنشائه مستشفى لزراعة الكلى في بنغلاديش مخصص للفقراء يجرى فيه عمليات زراعة كلى من دون مقابل.

المصدر : الجزيرة مباشر