قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (ميشيل باشليه) إن “ما فعله الجيش السوداني مقلق ويناقض حقوق الإنسان” في تصريحات أدلت بها في جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
57:59
السودان.. قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة
على الرغم من تعدد الوساطات الدولية الساعية لوضع حد للأزمة السياسية في السودان، إلا أنه لم يعلن عن تسوية بعد بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين، ولا تزال الحياة العامة شبه متوقفة في العاصمة الخرطوم
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:29 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد