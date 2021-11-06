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من برنامج: المسائية السودان.. قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة

على الرغم من تعدد الوساطات الدولية الساعية لوضع حد للأزمة السياسية في السودان، إلا أنه لم يعلن عن تسوية بعد بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين، ولا تزال الحياة العامة شبه متوقفة في العاصمة الخرطوم

المصدر : الجزيرة مباشر