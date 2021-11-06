استشهاد الطفل محمد دعدس برصاص الاحتلال شرق نابلس

رغم مرور 21 عامًا على مشهد احتماء الطفل الشهيد محمد الدرة خلف والده من رصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه لا يزال حاضرًا في عقول وأذهان الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم كرمز للانتفاضة الثانية.