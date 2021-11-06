رغم مرور 21 عامًا على مشهد احتماء الطفل الشهيد محمد الدرة خلف والده من رصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه لا يزال حاضرًا في عقول وأذهان الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم كرمز للانتفاضة الثانية.
16:38
استشهاد الطفل محمد دعدس برصاص الاحتلال شرق نابلس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل الفلسطيني محمد دعدس (13 عاما) متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرقي مدينة نابلس.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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