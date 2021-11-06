Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
16:38
من برنامج: المسائية

استشهاد الطفل محمد دعدس برصاص الاحتلال شرق نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل الفلسطيني محمد دعدس (13 عاما) متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرقي مدينة نابلس.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:28 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

السودان.. قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة

مدة الفيديو 57 minutes 59 seconds

قمر الإسلام.. طبيب أنشأ مستشفى مجاني لعلاج مرضى الكلى

مدة الفيديو 20 minutes 03 seconds

وول ستريت: الانقلابات العسكرية في أفريقيا في أوجها

مدة الفيديو 11 minutes 57 seconds

رئيس وزراء لبنان يدعو قرداحي إلى تغليب المصلحة الوطنية

مدة الفيديو 17 minutes 29 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

السودان.. قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة

مدة الفيديو 57 minutes 59 seconds

قمر الإسلام.. طبيب أنشأ مستشفى مجاني لعلاج مرضى الكلى

مدة الفيديو 20 minutes 03 seconds

وول ستريت: الانقلابات العسكرية في أفريقيا في أوجها

مدة الفيديو 11 minutes 57 seconds

رئيس وزراء لبنان يدعو قرداحي إلى تغليب المصلحة الوطنية

مدة الفيديو 17 minutes 29 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

21 عاما على استشهاد محمد الدرة.. الاحتلال قتل 2194 طفلا منذ الانتفاضة الثانية

رغم مرور 21 عامًا على مشهد احتماء الطفل الشهيد محمد الدرة خلف والده من رصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه لا يزال حاضرًا في عقول وأذهان الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم كرمز للانتفاضة الثانية.

Published On 30/9/2021
من برنامج: المسائية

استشهاد طبيب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس المحتلة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين استشهاد الطبيب حازم الجولاني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بدعوى تنفيذ عملية طعن ضد أحد أفراد الشرطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

من برنامج: المسائية

استشهاد طفل في غزة بعد إصابته برصاص الاحتلال

استشهد الطفل عمر حسن أبو النيل ويبلغ من العمر 12 عاما من حي التفاح شرق مدينة غزة متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة سلمية بالقرب من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة.

المزيد من البرامج

تواصل الجدل بشأن نتائج الانتخابات التشريعية في العراق

اسم تشافي هيرنانديز ضمن الأعلى تداولا على تويتر

إبراهيم عيسى يثير جدلا واسعا على منصات التواصل

ما هي أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في العالم العربي؟

الأكثر قراءة

ما خفي أعظم: اختطاف ضابطين إسرائيليين كانا في مهمة سرية بالخارج (فيديو)

مصرع مغنية برازيلية شهيرة في تحطم طائرة (فيديو)

خبير أمريكي: واشنطن تبذل جهودا لإعادة العسكريين في السودان إلى العملية الانتقالية(فيديو)

مقالات

فقه الغناء والموسيقى في ضوء القرآن والسنة