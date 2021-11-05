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من برنامج: المسائية

رئيس وزراء لبنان يدعو قرداحي إلى تغليب المصلحة الوطنية

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وزير الإعلام جورج قرداحي إلى تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما وصفه بالموقف الذي يجب اتخاذه، وأكد عزمه على معالجة ملف العلاقة مع دول الخليج وفق القواعد السليمة.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

تصريحات قرداحي تصيب الاقتصاد اللبناني في مقتل

دفعت تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، الرياض لوقف جميع الصادرات اللبنانية للسعودية، في حين يواجه لبنان أزمة اقتصادية من أسوأ الأزمات في العالم.

من برنامج: هاشتاج

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة غير واردة

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على أن استقالته من الحكومة غير واردة، وكان قرداحي قد أثار أزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج العربية بسبب تصريحات له انتقد فيها التدخل العسكري في اليمن.

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