رئيس وزراء لبنان يدعو قرداحي إلى تغليب المصلحة الوطنية

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على أن استقالته من الحكومة غير واردة، وكان قرداحي قد أثار أزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج العربية بسبب تصريحات له انتقد فيها التدخل العسكري في اليمن.