أرجأت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة لمدة أسبوعين جلسات محاكمة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع الشهر الماضي، إضافة إلى 5 آخرين لاتهامهم بالتستر ومساعدة الأسرى على الهروب.
22:17
عباس كامل: نعمل لإتمام صفقة تبادل أسرى بين غزة وإسرائيل
نقل موقع “أكسيوس” عن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قوله إن مصر تحاول التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وإبرام صفقة تبادل للأسرى.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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