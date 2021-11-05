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من برنامج: المسائية

عباس كامل: نعمل لإتمام صفقة تبادل أسرى بين غزة وإسرائيل

نقل موقع “أكسيوس” عن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل قوله إن مصر تحاول التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وإبرام صفقة تبادل للأسرى.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202102:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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محكمة إسرائيلية تؤجل محاكمة الأسرى الفارين من سجن جلبوع

أرجأت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة لمدة أسبوعين جلسات محاكمة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع الشهر الماضي، إضافة إلى 5 آخرين لاتهامهم بالتستر ومساعدة الأسرى على الهروب.

إسماعيل هنية: نخوض معركة على أكثر من صعيد للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الجمعة، إن حركته “تخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب” بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

Published On 22/10/2021
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