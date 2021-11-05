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من برنامج: المسائية

خالد المشري: القوانين المتعلقة بالانتخابات الليبية تضمنت مخالفات

قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن مجموعة القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية تضمنت مغالطات ومخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202103:02 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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خلافات حول قانونية إجراء الانتخابات الليبية

حذر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي من إجراء الانتخابات بقوانين مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية، وقال إن الخطر على الوطن عظيم وكبير، إذا جرت انتخابات بقوانين مطعون فيها.

عبد الله اللافي يكشف عن تفاصيل مبادرته السياسية للخروج من الأزمة الليبية (فيديو)

قال عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن البلاد تعيش اليوم حالة من “الانسداد السياسي” الحقيقي بشأن عملية الإعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

Published On 1/11/2021
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ليبيا.. خالد المشري يقترح تبني خريطة طريق للانتخابات

اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تبني خريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

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