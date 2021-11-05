قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن إجراء الانتخابات بالطريقة التي خطط لها مجلس النواب وفي هذه الظروف الخاصة من تاريخ ليبيا قد يؤدي إلى حرب أهلية.
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خالد المشري: القوانين المتعلقة بالانتخابات الليبية تضمنت مخالفات
قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن مجموعة القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية تضمنت مغالطات ومخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202103:02 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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