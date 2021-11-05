السودان.. اتفاق مرتقب يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين

قالت الخارجية الأمريكية إنها لن تقبل ببسط قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والعسكريين في البلاد على مقاليد السلطة عقب الإطاحة بالحكومة المدنية الانتقالية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.