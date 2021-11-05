قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية “إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سرية للقاهرة، قبل يوم من الانقلاب العسكري في السودان”.
27:49
السودان.. اتفاق مرتقب يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين
قال مندوب السودان في الأمم المتحدة إن هناك اتفاقا محتملا بين الجيش ورئيس الوزراء يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة مستقلين ورفع حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية.
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202103:04 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد