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من برنامج: المسائية

وزير الخارجية اللبناني: نفضل الحوار على الإملاء

تتواصل الأزمة اللبنانية مع دول خليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن بلاده تريد علاقات ممتازة مع السعودية ونفضل الحوار على الإملاء.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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جدد الرئيس اللبناني ميشال عون التأكيد على حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية وترسيخها من خلال الاتفاقات الثنائية بين البلدين بحيث لا تؤثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض وتسبب الأزمات.

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عبد الله بو حبيب: حجب الثقة عن الحكومة اللبنانية غير وارد

قال عبد الله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني “إن حجب الثقة غير وارد في الظرف الراهن الذي يمر به لبنان، ونريد أن نعالج الأزمة الراهنة مع السعودية جراء تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي”.

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