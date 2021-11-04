جدد الرئيس اللبناني ميشال عون التأكيد على حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية وترسيخها من خلال الاتفاقات الثنائية بين البلدين بحيث لا تؤثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض وتسبب الأزمات.
27:53
وزير الخارجية اللبناني: نفضل الحوار على الإملاء
تتواصل الأزمة اللبنانية مع دول خليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن بلاده تريد علاقات ممتازة مع السعودية ونفضل الحوار على الإملاء.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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