Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
15:19
من برنامج: المسائية

نائب بريطاني يتهم بوريس جونسون بدعم الإسلاموفوبيا

قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال أفضل خان إن رئيس الوزراء بوريس جونسون متهم بدعم الإسلاموفوبيا في بريطانيا قولا وفعلا وإنه يتحمل مسؤولية تبعات انتشار العنصرية ضد الإسلام والمسلمين.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:59 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

رئيس وزراء لبنان يدعو قرداحي إلى تغليب المصلحة الوطنية

مدة الفيديو 17 minutes 29 seconds

عباس كامل: نعمل لإتمام صفقة تبادل أسرى بين غزة وإسرائيل

مدة الفيديو 22 minutes 17 seconds

خالد المشري: القوانين المتعلقة بالانتخابات الليبية تضمنت مخالفات

مدة الفيديو 48 minutes 10 seconds

السودان.. اتفاق مرتقب يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين

مدة الفيديو 27 minutes 49 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

رئيس وزراء لبنان يدعو قرداحي إلى تغليب المصلحة الوطنية

مدة الفيديو 17 minutes 29 seconds

عباس كامل: نعمل لإتمام صفقة تبادل أسرى بين غزة وإسرائيل

مدة الفيديو 22 minutes 17 seconds

خالد المشري: القوانين المتعلقة بالانتخابات الليبية تضمنت مخالفات

مدة الفيديو 48 minutes 10 seconds

السودان.. اتفاق مرتقب يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين

مدة الفيديو 27 minutes 49 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

تصاعد “الإسلاموفوبيا”.. تركيا تعلق على قرار المحكمة الأوربية بحظر الحجاب للمسلمات

نددت تركيا، اليوم الأحد، بقرار محكمة تابعة للاتحاد الأوربي يسمح بحظر ارتداء الحجاب في ظروف معينة ووصفته بأنه “انتهاك واضح للحريات الدينية” وقالت إنه سيؤدي إلى تفاقم التعصب ضد المسلمات في أوربا.

Published On 18/7/2021
المزيد من البرامج

انقسام رواد التواصل في لبنان بشأن موقف قرداحي من الاستقالة

السلطات التونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي

تفاعل واسع مع بيان المجلس الأعلى للقضاء في تونس

تونس.. اختصار التدابير الاستثنائية دون تحديد سقف زمني

الأكثر قراءة

عمدة كولونيا الألمانية تسمح برفع أذان الجمعة علنا.. لكن بشروط

المشري للجزيرة مباشر: إجراء الانتخابات بالشروط الحالية قد تؤدي لحرب أهلية (فيديو)

كيف تضع خطة لإدارة مخاطر التوريد وارتفاع الأسعار (فيديو)

“حادث الإسماعيلية” جريمة هزت مصر.. القاتل قطع رأس الضحية وتجول به في الشارع