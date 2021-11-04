اتهم نائب بالبرلمان البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعم الإسلاموفوبيا في بريطانيا بسبب عدم الاستجابة لإجراء فعاليات داخل البرلمان خلال شهر التوعية بظاهرة الخوف من الإسلام وكره المسلمين.
15:19
نائب بريطاني يتهم بوريس جونسون بدعم الإسلاموفوبيا
قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال أفضل خان إن رئيس الوزراء بوريس جونسون متهم بدعم الإسلاموفوبيا في بريطانيا قولا وفعلا وإنه يتحمل مسؤولية تبعات انتشار العنصرية ضد الإسلام والمسلمين.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:59 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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