تفاجأ المذيع وبقية ضيوف المسائية على الجزيرة مباشر من إجابات الفريق أحمد إدريس إبراهيم والذي أكد أن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك حر طليق وليس تحت الإقامة الجبرية.
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فيلتمان يعرب عن قلقه بشأن المسار الديمقراطي في السودان
دعا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى اتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:54 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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