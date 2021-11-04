فيلتمان يعرب عن قلقه بشأن المسار الديمقراطي في السودان

طالبت الولايات المتحدة الجيش في السودان بعدم اللجوء للعنف ضد المتظاهرين الذي يحتشدون اليوم السبت، احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة المدنية.