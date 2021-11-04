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من برنامج: المسائية

فيلتمان يعرب عن قلقه بشأن المسار الديمقراطي في السودان

دعا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى اتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:54 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

السودان.. حمدوك يضع شروطا لحل الأزمة واقتراح بمنحه سلطات تنفيذية كاملة

قال رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة كامل أعمالها يشكلان “مدخلًا لحل الأزمة” بعد إجراءات اتخذها قائد الجيش بحل مؤسسات الحكومة.

Published On 2/11/2021
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