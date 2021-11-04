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من برنامج: المسائية عبد الله حمدوك: إطلاق سراح المعتقلين شرط العودة للحوار

أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك رفضه الدخول في أي حوار بشأن عودته إلا بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية كافة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر