قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية “إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سرية للقاهرة، قبل يوم من الانقلاب العسكري في السودان”.
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عبد الله حمدوك: إطلاق سراح المعتقلين شرط العودة للحوار
أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك رفضه الدخول في أي حوار بشأن عودته إلا بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية كافة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202108:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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