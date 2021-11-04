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من برنامج: المسائية

عبد الله حمدوك: إطلاق سراح المعتقلين شرط العودة للحوار

أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك رفضه الدخول في أي حوار بشأن عودته إلا بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية كافة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202108:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(يمين) ورئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان(يسار)

وول ستريت جورنال: البرهان التقى السيسي سرا قبل يوم من “الانقلاب” في السودان

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية “إن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سرية للقاهرة، قبل يوم من الانقلاب العسكري في السودان”.

Published On 4/11/2021
من برنامج: المسائية

عبد الله حمدوك يحذر من استخدام العنف ضد المحتجين

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الإلتزام بأهداف الثورة والانتقال المدني الديمقراطي في السودان، وأن أي تراجع عن المسار الديمقراطي هو تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان.

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