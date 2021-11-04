قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، إن بلاده ستعالج العلاقة مع السعودية، في الوقت الذي رفض فيه وزير الإعلام جورج قرداحي الاستقالة وقال وإن موقفه لم يتغير.
18:04
تصريحات قرداحي تصيب الاقتصاد اللبناني في مقتل
دفعت تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، الرياض لوقف جميع الصادرات اللبنانية للسعودية، في حين يواجه لبنان أزمة اقتصادية من أسوأ الأزمات في العالم.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:56 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد