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من برنامج: المسائية

تصريحات قرداحي تصيب الاقتصاد اللبناني في مقتل

دفعت تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، الرياض لوقف جميع الصادرات اللبنانية للسعودية، في حين يواجه لبنان أزمة اقتصادية من أسوأ الأزمات في العالم.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:56 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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المسائية

رئيس وزراء لبنان يدعو قرداحي إلى تغليب المصلحة الوطنية

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رئيس وزراء لبنان يدعو قرداحي إلى تغليب المصلحة الوطنية

مدة الفيديو 17 minutes 29 seconds

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مدة الفيديو 22 minutes 17 seconds

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