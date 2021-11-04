تصريحات قرداحي تصيب الاقتصاد اللبناني في مقتل

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، إن بلاده ستعالج العلاقة مع السعودية، في الوقت الذي رفض فيه وزير الإعلام جورج قرداحي الاستقالة وقال وإن موقفه لم يتغير.