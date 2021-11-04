أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قرار مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تفعيل قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام (كايد الفسفوس) هو قرار إعدام بالموت البطيء بحق الأسير.
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الأسير الفلسطيني شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام
علق الأسير الفلسطيني شادي أبو عكر إضرابه عن الطعام، والذي استمر 69 يوما بعد تحديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي موعدا للإفراج عنه في أبريل/نيسان المقبل، بينما يواصل ستة أسرى آخرون إضرابهم عن الطعام.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:51 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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