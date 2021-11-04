الأسير الفلسطيني شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

كشف الأسير المحرر مسلم القواسمي شقيق الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي، أن شقيقه يعاني من تسمم في الدم، وأنه في وضع صحي خطير للغاية، ما يعني أنه قد يستشهد في أي لحظة.