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من برنامج: المسائية

الأسير الفلسطيني شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

علق الأسير الفلسطيني شادي أبو عكر إضرابه عن الطعام، والذي استمر 69 يوما بعد تحديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي موعدا للإفراج عنه في أبريل/نيسان المقبل، بينما يواصل ستة أسرى آخرون إضرابهم عن الطعام.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:51 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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