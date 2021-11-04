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من برنامج: المسائية

استمرار الأعمال القتالية في إقليم تيغراي الإثيوبي

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالقتال لتحقيق النصر في الحرب المستمرة منذ عام شمال البلاد، بعد أن كشف مقاتلو تيغراي أنهم استولوا على مدينة استراتيجية أخرى، وأنهم يفكرون في الزحف على أديس أبابا.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:59 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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