قال السفير جمال محمد الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية سابقا إن التراشق الإعلامي بين إثيوبيا والسودان سيضر بالعلاقات بين البلدين وينبغي أن تحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
11:49
استمرار الأعمال القتالية في إقليم تيغراي الإثيوبي
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالقتال لتحقيق النصر في الحرب المستمرة منذ عام شمال البلاد، بعد أن كشف مقاتلو تيغراي أنهم استولوا على مدينة استراتيجية أخرى، وأنهم يفكرون في الزحف على أديس أبابا.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:59 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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