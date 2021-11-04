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من برنامج: المسائية

أفغانستان.. قتلى ومصابين في هجوم على مستشفى عسكري

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون بعد تعرض مستشفى في العاصمة الأفغانية كابل لهجوم، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الصحة بعدما أكدت حركة طالبان وقوع انفجارين وتحدث شهود عن إطلاق نار.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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