حذر بير أولسون وزير التعاون لشؤون التنمية الدولية السويدي، اليوم السبت، من أن أفغانستان تتجه إلى الانهيار الاقتصادي الذي يهدد بوقوع البلاد في أزمة سياسية جديدة.
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أفغانستان.. قتلى ومصابين في هجوم على مستشفى عسكري
قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون بعد تعرض مستشفى في العاصمة الأفغانية كابل لهجوم، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الصحة بعدما أكدت حركة طالبان وقوع انفجارين وتحدث شهود عن إطلاق نار.
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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