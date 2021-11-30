لبنان.. محتجون يقطعون الطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي

أغلق متظاهرون عددا من الطرق في مناطق من لبنان اليوم الإثنين احتجاجا على الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وذلك بعد أيام من هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية جديدة.