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من برنامج: المسائية

لبنان.. محتجون يقطعون الطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي

أغلق متظاهرون عددا من الطرق في مناطق من لبنان احتجاجا على الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، بعد هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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قال الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة، إن سبب ارتفاع الأسعار “الجنوني” في لبنان هو ربط جميع أسعار السلع والبضائع بالدولار الأمريكي، مؤكدا استحالة الحصول على أمن اجتماعي في ظل هذه الظروف.

Published On 30/11/2021
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