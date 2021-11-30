أعلن أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة أن الإدارة استجابت لمطالب اتحادات الموظفين وإن كانت بشكل غير كامل إلا أنها “أرضية للبدء في حوارات جادة”.
08:50
العاملون في الأونروا يضربون عن العمل طلبا لزيادة الأجور
أضرب العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن العمل تلبية لدعوة نقابة الموظفين، ويشمل الإضراب كل مناطق عمل الوكالة ومنها الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:38 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد