العاملون في الأونروا يضربون عن العمل طلبا لزيادة الأجور

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، إن ما يزيد عن نصف الأطفال في قطاع غزة، بحاجة إلى دعم وتدخل نفسي بسبب تأثيرات العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/أيار الماضي.