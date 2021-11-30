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من برنامج: المسائية

العاملون في الأونروا يضربون عن العمل طلبا لزيادة الأجور

أضرب العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن العمل تلبية لدعوة نقابة الموظفين، ويشمل الإضراب كل مناطق عمل الوكالة ومنها الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:38 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

أونروا

رئيس اتحاد موظفي “أونروا” في غزة: الإدارة استجابت لجزء من مطالب الموظفين

أعلن أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة أن الإدارة استجابت لمطالب اتحادات الموظفين وإن كانت بشكل غير كامل إلا أنها “أرضية للبدء في حوارات جادة”.

Published On 29/11/2021
من برنامج: المسائية

اتحاد الموظفين العرب في الأونروا يعلق العمل جزئيا

علّق اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل جزئيا في المدارس والمراكز التابعة للأونروا، ويأتي هذا الإجراء في إطار التصعيد ما لم تتم الاستجابة لحقوق العاملين.

ارتفاع عدد ضحايا العاداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

أونروا: نصف أطفال غزة بحاجة إلى “تدخل نفسي”

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، إن ما يزيد عن نصف الأطفال في قطاع غزة، بحاجة إلى دعم وتدخل نفسي بسبب تأثيرات العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/أيار الماضي.

Published On 3/11/2021

إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بفصل موظفين في الأونروا.. لماذا؟

طلب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان من أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش فصل عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بزعم أنهم محرضون على “الإرهاب ومعادون للسامية”

Published On 3/8/2021
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