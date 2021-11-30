تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
33:09
من برنامج: المسائية

الصحة العالمية تحذر من خطر سلالة “أوميكرون” المتحورة

يواصل المتحور الجديد “أوميكرون” انتشاره في مختلف أرجاء العالم، وفي المقابل تسعى المزيد من الدول لعزل نفسها بقيود جديدة على السفر، وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر مرتفع للغاية بسبب السلالة المتحورة.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:35 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

السودان.. إطلاق سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي

مدة الفيديو 38 minutes 27 seconds

لبنان.. محتجون يقطعون الطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي

مدة الفيديو 17 minutes 34 seconds

العاملون في الأونروا يضربون عن العمل طلبا لزيادة الأجور

مدة الفيديو 08 minutes 50 seconds

شبكة الجزيرة تدين استمرار اعتقال الصحفي هشام عبد العزيز في مصر

مدة الفيديو 09 minutes 36 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

السودان.. إطلاق سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي

مدة الفيديو 38 minutes 27 seconds

لبنان.. محتجون يقطعون الطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي

مدة الفيديو 17 minutes 34 seconds

العاملون في الأونروا يضربون عن العمل طلبا لزيادة الأجور

مدة الفيديو 08 minutes 50 seconds

شبكة الجزيرة تدين استمرار اعتقال الصحفي هشام عبد العزيز في مصر

مدة الفيديو 09 minutes 36 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

أوميكرون.. شركات تبدأ تطوير نسخ جديدة من لقاحاتها والصحة العالمية تحذّر من خطر “مرتفع جدا”

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) يمثل خطرا “مرتفعا جدا” على مستوى العالم في وقت بدأت شركات العمل على نسخة جديدة من لقاحات مضادة للمتحور.

Published On 30/11/2021

كيف اكتشفت جنوب أفريقيا “أوميكرون”؟ وما الفرق بينه وبين متحورات كورونا الأخرى؟ (فيديو)

قال البروفيسور سليم عبد الكريم عضو اللجنة الوزارية بشأن فيروس كورونا بجنوب أفريقيا إن الحكومة هناك كانت تتوقع ظهور متحورات أخرى، ولذلك استثمرت بشكل كبير في دراسة الفيروس ومتحوراته.

Published On 30/11/2021
من برنامج: المسائية

بريطانيا.. إجراءات جديدة لإبطاء تفشي متحور أوميكرون

أعلن رئيس لوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتخاذ بلاده إجراءات جديدة تشمل جميع الوافدين، وذلك بعد الكشف عن إصابتين جديدتين بمتحور أوميكرون في مسعى من السلطات البريطانية لإبطاء تفشي السلالة الجديدة.

المزيد من البرامج
الأكثر قراءة