حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) يمثل خطرا “مرتفعا جدا” على مستوى العالم في وقت بدأت شركات العمل على نسخة جديدة من لقاحات مضادة للمتحور.
33:09
الصحة العالمية تحذر من خطر سلالة “أوميكرون” المتحورة
يواصل المتحور الجديد “أوميكرون” انتشاره في مختلف أرجاء العالم، وفي المقابل تسعى المزيد من الدول لعزل نفسها بقيود جديدة على السفر، وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر مرتفع للغاية بسبب السلالة المتحورة.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:35 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد