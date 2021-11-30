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من برنامج: المسائية الصحة العالمية تحذر من خطر سلالة “أوميكرون” المتحورة

يواصل المتحور الجديد “أوميكرون” انتشاره في مختلف أرجاء العالم، وفي المقابل تسعى المزيد من الدول لعزل نفسها بقيود جديدة على السفر، وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر مرتفع للغاية بسبب السلالة المتحورة.

المصدر : الجزيرة مباشر