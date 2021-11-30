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من برنامج: المسائية

السودان.. إطلاق سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي

أطلقت السلطات السودانية سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، بعد أكثر من شهر على اعتقاله وشطبت البلاغات المتعلقة بمتابعته قضائيا.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

السودان.. اتفاق مرتقب يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين

قال مندوب السودان في الأمم المتحدة إن هناك اتفاقا محتملا بين الجيش ورئيس الوزراء يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة مستقلين ورفع حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية.

من برنامج: المسائية

عبد الله حمدوك: إطلاق سراح المعتقلين شرط العودة للحوار

أكد مكتب رئيس وزراء الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك رفضه الدخول في أي حوار بشأن عودته إلا بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية كافة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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