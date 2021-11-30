قال مندوب السودان في الأمم المتحدة إن هناك اتفاقا محتملا بين الجيش ورئيس الوزراء يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة مستقلين ورفع حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية.
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السودان.. إطلاق سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي
أطلقت السلطات السودانية سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، بعد أكثر من شهر على اعتقاله وشطبت البلاغات المتعلقة بمتابعته قضائيا.
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202111:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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