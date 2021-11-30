السودان.. إطلاق سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي

أكد مكتب رئيس وزراء الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك رفضه الدخول في أي حوار بشأن عودته إلا بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية كافة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.