بريطانيا.. إجراءات جديدة لإبطاء تفشي متحور أوميكرون

دعت منظمة الصحة العالمية، الأحد، الدول إلى إبقاء الحدود بينها مفتوحة، في حين تواصل فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).