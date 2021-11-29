دعت منظمة الصحة العالمية، الأحد، الدول إلى إبقاء الحدود بينها مفتوحة، في حين تواصل فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).
10:32
بريطانيا.. إجراءات جديدة لإبطاء تفشي متحور أوميكرون
أعلن رئيس لوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتخاذ بلاده إجراءات جديدة تشمل جميع الوافدين، وذلك بعد الكشف عن إصابتين جديدتين بمتحور أوميكرون في مسعى من السلطات البريطانية لإبطاء تفشي السلالة الجديدة.
29/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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