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من برنامج: المسائية

بريطانيا.. إجراءات جديدة لإبطاء تفشي متحور أوميكرون

أعلن رئيس لوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتخاذ بلاده إجراءات جديدة تشمل جميع الوافدين، وذلك بعد الكشف عن إصابتين جديدتين بمتحور أوميكرون في مسعى من السلطات البريطانية لإبطاء تفشي السلالة الجديدة.
29/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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